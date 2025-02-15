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İHA

Samsun'un Havza ilçesinde polis ekipleri, devriye gezdikleri sırada şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın bir döşeme dükkanına girdiğini fark ederek harekete geçti.

Polis ekipleri dükkana baskın yaparak inceleme başlattı.

BASKINLA 122 ŞİŞE EL YAPIMI İÇKİ BULUNDU

Dükkanın arka bölümünde yapılan aramada, gizlenmiş halde 122 şişe el yapımı alkollü içki, 1 kg damıtmada kullanılan karbon granül, 0,5 ml renklendirici, 1 adet ısıtma cihazı, 6 adet test tüpü, 1 adet içki aroması, 2 adet alkol metre aparatı, 1 gram metanfetamin, 2 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında S.A., M.C.E., Y.Ö., O.C. ve S.A. isimli 5 şahıs gözaltına alındı.

Durumu değerlendiren ekipler, bu iş yerinin aslında kaçak içki üretimi ve uyuşturucu saklama noktası olarak kullanıldığını ortaya çıkardı.

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden bu tür faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.