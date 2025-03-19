Sanat dünyasının Ekrem İmamoğlu sessizliği

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Türkiye siyaseti hareketli saatler geçiriyor..

CHP kurultayındaki şaibe iddiaları, belediyelerdeki yolsuzluklar, kent uzlaşısı soruşturması, adrese teslim ihaleler ve "sorunlu" diploma...

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde harekete geçti.

Soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi gözaltına alındı..

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sanat dünyasından bazı ünlü isimler, sosyal medya üzerinden tepki gösterdikleri paylaşımlar yaptı.

ÇOĞU ÜNLÜ İSİM SESSİZ

Ancak hemen hemen her olayda muhalefete desteğini esirgemen, iktidara karşı protesto gösterileri düzenleyen, vatandaşları çağrı yaparak sokağa çağıran çoğu ünlü ismin ise sessiz kalması da dikkati çekti..

Bu durum akıllara mejaner Ayşe Barım'ı akıllara getirdi..

TUTUKLU MENAJER AYŞE BARIM ÜNLÜLERİ ORGANİZE ETMİŞTİ

Gezi Parkı olaylarında 'ünlü' oyuncuları iç isyana sürüklemekle suçlanan menajer Ayşe Barım, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti..

Sosyal medyada 'HelpTurkey' kampanyasını başlatarak Gezi Parkı olaylarında ünlüleri organize etmişti..

İşte İmamoğlu için sosyal medyadan paylaşım yapan baz ünlü isimler;



ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN SİYAH EKRAN

Sosyal medya hesabından bir post paylaşan Şahan Gökbakar, siyah bir resme yer verdi. Ünlü isim paylaşımına herhangi bir yorum yapmadı ve yapılmaması için de yorumları kapattı.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ: HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLDU DEMEK İSTİYORUM

Özge Özpirinçci'nin paylaşımı:

"Yaşadığımız bu adaletsiz, hukuksuz, utanç dolu ve korkunç günleri evlatlarımızı anlatırken 'Ama bunların hepsi geride kaldı ve bak dediği gibi her şey çok güzel oldu.' demek istiyorum."

PINAR SABANCI: ÇOK ENTERESAN

Pınar Sabancı, yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çok enteresan. Açıkçası bugün diplomanın iptali filan umurumda değil. Çok önemli ama asıl önemli olan, artık bu ülkede herkesin kazanılmış tüm hakları tehlike altındadır. Bu akıl milleti tehdit eden bir akla dönüşmüştür. Herkesin elinden her şeyi alabilirler"