Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ın yeni görevi, köyünde mutlulukla karşılandı Bakan Kacır'ın üstlendiği yeni görev, Ekecek köyünde sevince neden oldu. Akrabaları, "Kimse başarı merdivenlerini şans eseri çıkmıyor. Saygı duyduğumuz bir evladımız" dedi.

AA

Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı Mehmet Fatih Kacır'a devretti.

Bu haber, Kacır'ın memleketi Giresun'da sevinçle ve gururla karşılandı.

Kacır'ın Şebinkarahisar ilçesine bağlı Ekecek köyündeki yakın dostları ve akrabaları, yaşadıkları duyguyu anlattı.

Bakan Kacır'ın kuzeni Engin Kacır, haberi duyduğunda çok duygulandığını söyledi.

"Bugünlere kolay gelmedi"

Bakan Kacır'a görevinin hayırlı olmasını dileyen Kacır, şöyle konuştu:

Duygularımı tarif edemem. Bugünlere kolay gelmedi. Kimse başarı merdivenlerini şans eseri çıkmıyor. Arkada bunun mutfak kısmı var. İnsanlar bir emek harcıyor.



Çocukluk yıllarında da böyle bir atılganlık vardı. Aldığı eğitimlerle kendini geliştirdi. Bu gelen süreçte 'Türkiye Yüzyılı' kabinesinde yer alması bizleri çok mutlu etti.

"Kalbim yerinden fırlayacaktı"

Bakan Kacır'ın yengesi Emine Kacır ise aile olarak çok heyecanlandıklarını dile getirerek, şöyle dedi:

Kalbim yerinden fırlayacaktı. Ailece çok heyecanlandık. Saygı duyduğumuz bir evladımız, hatırı sayılan bir çocuğumuz.



Giresun'a, Şebinkarahisar'a layık bir çocuğumuz. Onu en yüksek yerlerde görmek istiyoruz.

"Köyümüzden bakan çıkması bizler için avantaj"

Köy muhtarı Muhlis Akkuş da köylerinden bakan çıkmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "Köyümüzden bakan çıkması bizler için bir avantajdır. Memleketimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.