Saniyeler içinde hesaplar kapatılabilecek: MASAK tarafından incelenecek!

Türkiye’de banka dolandırıcılığı ve bilişim suçlarına karşı yeni bir adım atılıyor. Hazırlanan kanun teklifiyle, Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) banka hesaplarını anlık izleme ve şüpheli durumlarda derhal dondurma yetkisi verilmesi planlanıyor.

Mevcut sistemde şüpheli işlemlere müdahale süreci zaman alırken, yeni düzenleme sayesinde dolandırıcılık girişimlerine anında müdahale edilebilecek.

Böylece özellikle internet üzerinden işlenen bilişim suçlarında, suçluların parayı hızla başka hesaplara aktarmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

ANLIK GÜVENLİK KALKANI DÖNEMİ BAŞLIYOR!

Yetkililer, bu adımın hem vatandaşların birikimlerini koruyacağını hem de kara para aklama ile mücadelede caydırıcı bir rol oynayacağını vurguluyor. Yeni yetkinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, bankacılık sisteminde “anlık güvenlik kalkanı” dönemi başlamış olacak.

MASAK’a verilecek yeni yetkiler sayesinde, banka hesaplarındaki olağandışı hareketlilikler yakın takibe alınacak.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da şüpheli işlem bildirimine dair maddelerde değişiklik yapılacak. Ayrıca bildirim, bilgi ve belge verme süreçleri, anlık takibi kolaylaştıracak şekilde güncellenecek.

SANİYELER İÇİNDE KAPATILACAK

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yeni teknolojilerin desteğiyle artık banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen şüpheli işlemlere saniyeler içinde müdahale edebilecek. Bu kapsamda bankalar ve finans kuruluşları üzerinden yapılan para hareketleri daha sıkı bir denetime tabi tutulacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte, özellikle banka dolandırıcılığı ve bilişim suçlarında suçluların hızla para transferi yaparak izlerini kaybettirmesi zorlaşacak. MASAK, geliştirilmiş dijital takip sistemleri sayesinde anlık izleme yaparak şüpheli hesap hareketlerini tespit edecek ve gerektiğinde hesapları derhal dondurabilecek.