Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi! Askeri uçak havalandı Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa ve Adıyaman'a İstanbul'dan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağı ile 29 AFAD personeli, 2 kurtarma aracı ve 2 bot gönderildi.

Türkiye'de yaşanan felaketlere bir yenisi daha eklendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde hasar oldu. Afet bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılıyordu. Yağış sele döndü Dün gece etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında bir yeni felaket daha yaşandı. Şanlıurfa ve Adıyaman'da başlayan yağış sele dönüştü. Yaşanan sel sonrasında birçok araç yolda kaldı. 10 kişi hayatını kaybetti Onlarca vatandaş suya kapılarak vatandaşlar yardımıyla kurtarıldı. Öte yandan yaşanan felaketlerde 10 kişi hayatını kaybetti. 29 AFAD görevlisi bölgeye gönderildi Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen, 10 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde, arama-kurtarma çalışmalarına katılmak için İstanbul'dan 29 AFAD görevlisi, 2 araç ve 2 botla bölgeye gönderildi. AFAD ekibi bugün İstanbul Atatürk Havalimanı askeri alandan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait kargo uçağıyla Şanlıurfa'ya yola çıktı.