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AA & Ensonhaber

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada depremde yıkımların yaşandığı Şanlıurfa'da bugüne kadar 3 binden fazla konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiği belirtilerek bu sayının yıl sonunda 7 bininin üzerine çıkmasının beklendiği ifade edildi.

2025'in sonunda 13 binden fazla ev ve iş yerinin teslim edilmesinin planlandığına yer verilen açıklamada Eyyübiye ilçesinde 3 bin 202 konutluk proje içerisinden 1398 konutun hak sahiplerine teslim ettiği bildirildi.

"İYİ Kİ DE DEVLETİMİZ VARMIŞ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yeni evine taşınan hak sahiplerinin görüntülerini, "Bütün çabamız 'İyi ki de devletimiz varmış.' diyen bu güzel insanlar için" notuyla paylaştı.

Görüntülerde görüşlerine yer verilen vatandaşlar yeni ev ve yaşam alanlarına kavuştukları için mutluluklarını ifade ederken, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.