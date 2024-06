AA

Türkiye, başıboş sokak köpekleri sorununun çözümü için TBMM'nin çalışmasını tamamlamasını bekliyor.

Bu süreçte sokaklarda tehlike saçan köpekler, başıboş şekilde dolaşmaya devam ediyor.

Son dönemde ise kuduz vakalarında gözle görülür bir artış başladı.

Bu kapsamda Şanlıurfa'da vatandaşları tedirgin eden bir gelişme yaşandı.

Mahalleliyi ısıran köpek kuduz çıktı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Batıkent Mahallesi'nde sahipsiz köpeğin ısırdığı kişinin ihbarıyla başlayan ve sonrasında yapılan kontrollerde söz konusu köpeğin kuduz testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Bahse konu alan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü koordinesinde karantina bölgesi olarak ilan edilmiştir. Karantina bölgesinde veteriner eşliğinde toplanan sokak hayvanları rehabilitasyon merkezlerimize getirilerek özel alanlara alınmıştır.



Karantina sürelerinin tamamlanmasıyla kısırlaştırma ve rehabilite süreçleri başlatılacaktır. Bize emanet edilen canlarımızın sağlığı için her an müdahaleye ve her türlü göreve hazırız. Haliliye ilçesi Bakımlı Mahallemizde yer alan Şanlıurfa Hayvan Rehabilitasyon Merkezimiz hayvanların akıbetini merak eden tüm hayvanseverlerin ziyaretine açıktır.