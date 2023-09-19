Şanlıurfa'da 3 doktora saldıran 4 hasta yakını tutuklandı

Bir doktor daha hasta ve yakınlarının saldırısına uğradı..
Bu kez adres Şanlıurfa oldu.
Mehmet Akif İnan Hastanesi Acil Servis Polikliniği'ne gelen bazı hasta yakınları, buradaki 3 doktorla tartışmaya başladı.
3 doktor dövüldü
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 3 doktor, hasta yakınları tarafından dövüldü.
Kavga, hastane polisi ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sona erdi.
6 kişi gözaltına alındı
Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 6 kişiyi gözaltına aldı.
Doktorlardan birisinin durumu ağır
Doktorlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
4 kişi tutuklandı
Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen saldırganlardan Ahmet Günak, Harun Günak, Samet Günak ve Ramazan Günak tutuklandı.
Nöbetçi hakimlik şüphelilerden Özhan B. ile hasta olarak hastaneye giden ve olaya karıştığı belirlenen Bünyamin G.'yi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Vali Şıldak'tan kınama
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X medya platformundan yaptığı açıklamada, saldırının herkesi derinden üzdüğünü belirterek şunları söyledi:
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanemizde görevli doktorlarımıza yapılan saldırıyı esefle kınıyor, kıymetli doktorlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şüpheliler yakalanarak gerekli adli süreç başlatılmış olup olayı yakından takip ediyorum.