Şanlıurfa'da alkışlanacak hareket: Hasta adam iyileştikten sonra doktoru ziyaret etti

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Ülkemizde son dönemlerde sağlıkta şiddet en önemli gündem maddelerinden birisi.

Hemen her gün hastanelerde doktor ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kameralara yansıyor.

Bu sefer ise alkışlanacak bir hareket kameraya yansıdı.

Görüntüler Şanlıurfa'dan...

Rahatsızlığı nedeni ile hastaneye giden Bicek, kendisine beyin kanaması teşhisi koyulmasının ardından hemen ameliyata alındı.

Doktor Dr. Fatma Özdurmuşoğlu tarafından erken teşhis konulması sonrası hayatta kalan Bicek, hastaneye teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Ardından da muhabire konuşan Bicek, hastaneye geliş süreci hakkında açıklamada bulundu.

Bicek yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Şiddettli baş ağrısı nedeniyle müracaatta bulundum. Acil servise, değerli doktorumuz Dr. Fatma Özdurmuşoğlu hocamızın titiz çalışması ve tetkiklerini hızlı bir biçimde yapmasından dolayı beyin kanaması teşhisi konulmasına ve kısa bir sürede nöbetçi doktoru ayarlayıp, beni ameliyat operasyonuna sevk ettiği için kendisine teşekkür ziyaretinde bulundum.