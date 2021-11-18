Şanlıurfa'da gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı Omar Souleyman adliyeye sevk edildi

Defne Samyeli: Muhalifler beni bir günde harcadı

Bitcoin ile kazanma imkanınız var

Döviz bürolarında kimlik beyanı 100 dolar ve üstü için zorunlu olacak

Mine Kırıkkanat: Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesine nasıl inanayım

Magazin 35