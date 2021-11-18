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    Şanlıurfa'da gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı Omar Souleyman adliyeye sevk edildi

    Terör örgütü PKK/YPG'ye üye olma suçundan gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı Omar Souleyman, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye görütüldü.
    • DHA
    • 18.11.2021 - 15:03
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 15:09
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    Şanlıurfa'da gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı Omar Souleyman adliyeye sevk edildi

    Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'terör örgütü PKK/YPG üyesi olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu şarkıcı Omar Souleyman'ı dün operasyonla yakaladı.

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından Omar Souleyman, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

    HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

    Burada sorgulanan Souleyman, öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

    Şanlıurfa da gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı Omar Souleyman adliyeye sevk edildi #1

    Şanlıurfa da gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı Omar Souleyman adliyeye sevk edildi #2

    Şanlıurfa da gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı Omar Souleyman adliyeye sevk edildi #3

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