Şanlıurfa'da hayvanlara çarpmamak için manevra yapınca şarampole düştü

Şanlıurfa'da hayvanlara çarpmamak için manevra yapınca şarampole düştü

Siverek ilçesinde seyir halinde olan Cevher S. aniden önüne çıkan hayvanlara çarpmamak için manevra yapması sonucu şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası araç kullanılmaz hale geldi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde istenmeyen bir kaza meydana geldi.

Siverek-Karacadağ karayolunun 20’nci kilometresinde Cevher S.'nin pikapı seyir halindeyken, aniden yola çıkan hayvanlara çarpmamak için direksiyonu kırdı, şarampole devrilen pikap, bir süre sonra alev aldı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangına yoldan geçen diğer sürücüler müdahale ederek, olay yerine itfaiye ekiplerini çağrdı.

Çevredekiler ve itfaiye tarafından müdahale edilen yangın söndürülürken, araçta büyük hasar meydana geldi.

Yaklaşık yarım saat kapanan Siverek-Karacadağ karayolu pikabın söndürülmesi sonrası kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'da hayvanlara çarpmamak için manevra yapınca şarampole düştü VİDEO

