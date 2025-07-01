Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, bisiklet süren 14 yaşındaki Ali Güler’e otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen Ali Güler, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin hızla gelerek bisikletli çocuğa çarptığı anlar yer alıyor.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü K.T., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Ali Güler’in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Gözyaşları içinde toprağa verilen çocuğun ölümü, mahallede büyük üzüntüye neden oldu.