Şanlıurfa'da sel nedeniyle mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor Selin etkili olduğu Şanlıurfa'da su basan bazı mahallelerde vatandaşların evlerden tahliyesi için çalışma yapılıyor.

Şanlıurfa, sağanak yağış sonrası sele teslim oldu... Kentte Karakoyun Deresi'nin taşması sonucu civardaki cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri, botlarla su basan sokaklara girdi. Askere sarıldı: Teşekkür etti Ekipler, evlerinde mahsur kalan vatandaşları merdiven uzatarak tahliye etti. Kurtarılan vatandaşlar tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi. Bir binadan tahliye edilen kadının, askerlere sarılarak teşekkür ettiği görüldü. Alt geçitte arama kurtarma çalışması sürüyor Öte yandan sağanak nedeniyle suyla dolan Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde de arama kurtarma çalışması sürüyor. 3 kişinin çıkarılarak hastaneye kaldırıldığı bölgedeki suyun tahliyesi için pompalar çalıştırılıyor. Bölgede devam eden sağanak, çalışmaları olumsuz etkiliyor.