Şanlıurfa'da son durum: Afetzede Ömer Badıllı canlı yayında anlattı Ensonhaber'in YouTube yayınına konuk olan Şanlıurfalı afetzede Ömer Badıllı, selin vurduğu Şanlıurfa'da yağışların bugün durduğunu ve Balıklıgöl'deki balıkları selin aldığını söyledi.

Ensonhaber'in YouTube kanalında her gün 18.00'de canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıyor, özel konuklarımızdan özel bilgiler aktarıyoruz.

İlker Koç'un sunumuyla izleyicilerin karşısına çıkan programın canlı yayın konuklarından biri de TikTok hesabı üzerinden Şanlıurfa Balıklıgöl'den yaptığı yayınla tanınan afetzede Ömer Badıllı oldu.

Asrın felaketinden etkilenen Şanlıurfa'yı, geçtiğimiz gün sel vurdu.

Sel felaketi sonucu Şanlıurfa'da 15 kişi hayatını kaybederken; Yolları, evleri ve iş yerlerini de su bastı.

Ensonhaber canlı yayınına katılan Ömer Badıllı, ildeki son durumu anlattı:

"Şanlıurfa mahvoldu, bitti"

Şanlıurfa'yı tarihinde ilk defa bu kadar taşkın sel bastı. Gecekonduları, arabaları aldı götürdü. Şanlıurfa şehri zaten çukurdadır, sele maruz kaldı.



Balıklıgöl su altında kaldı, çamur deryasına döndü. Sel balıkları aldı götürdü. Camilerin içine su doldu. Camiler mahfoldu. Balıklıgöl bizim gözbebeğimizdi, tarihi yerimizdir.



Şanlıurfa mahvoldu, bitti Şanlıurfa.

"Aratık yeniden nasıl balıklar oluşur, onu bilmiyorum. Balıklıgöl talan oldu"