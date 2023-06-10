Sapanca turizmine değer katacak teleferik açılmak için gün sayıyor Teleferik bulunan iller turizm açısından bir puan öne çıkıyor. Sapanca'nın da bu illerin arasına katılması için çok az bir süre kaldı.

AA

İzmir, Antalya, Samsun, Trabzon, Ordu, Kayseri, İstanbul, Ankara, Erzurum, Aydın, Gaziantep... Ülkemizde, 13 ilde, 19 adet teleferik hattı sistemi çalışıyor.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yapımı tamamlanan teleferik de bu listede yerini alarak misafirlerini yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Sakarya'nın eşsiz doğasında yeşil ve mavinin tonlarıyla iç içe bir yolculuk için 5 gün kaldı.

İlçede 2018'de yapımına başlanan 2 istasyonlu, 36 kabinli teleferik projesinde sona gelindi.

15 Haziran'da açılacak

Misafirlerini 15 Haziran'da ağırlamaya başlayacak teleferik, 1500 metre boyunca yolculuk yaptıracak.

"Sapanca marka bir ilçe"

Sapanca Teleferik Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Özgümüş, gazetecilere, Sapanca'nın marka bir ilçe olduğunu söyledi.

"Yatırımlar devam ediyor"

İlçeyi daha ileriye taşımak için bazı yeni destinasyonlara yönelik yatırımların yapılmasının gerektiğini belirten Özgümüş, şöyle konuştu:

Sapanca Belediyesi'nin açtığı ihaleyi yap-işlet-devret modeliyle aldık. Yeri ve çalışma şekline, Sapanca Belediyesi tarafından bize belirtildiği şekilde harfiyen uyduk. Beşinci senede tesisimizi açma imkanını buluyoruz.

"Turist sayısı artacak"

Özgümüş, teleferik sayesinde ilçeye gelen turist sayısında artış olacağını tahmin ettiklerini dile getirerek, Sapancalılara katkı sağlamayı amaçladıklarını, sistemden elde edilecek gelirden de Sapanca Belediyesinin pay alacağını anlattı.

"Gelenler Sapanca'yı başka bir gözle seyredecekler"

Sapanca'nın merkezinin düz olduğunu ve misafirlerin ilçenin güzelliğini tam göremediğine işaret eden Özgümüş, teleferiğin getirdiği avantajlarını şöyle sıraladı:

Misafirler teleferik boyunca Sapanca manzarasının bir bütünlüğünü görebilecekler. Üst istasyonumuzun orada bir mesire alanı var, gelenlerin daha iyi bir gün geçirebilmeleri için olanakları, altyapısını hazırladık. Sapanca'nın dünyada eşi az görülen bir göl özelliği var. Teleferik seyahati boyunca bütün bu güzelliği yaşatmayı hedefledik. Gelenler Sapanca'yı başka bir gözle seyredecekler.

Saatte 1500 kişiye hizmet verme kapasitesi

Sapanca Teleferik Teknik Müdürü İbrahim Karakoç da sistemde 2 istasyon, 9 teleferik direği ve 36 kabin bulunduğunu ve saatte 1500 kişiye hizmet verme kapasitelerinin olduğunu anlattı.

Tesiste 80 deneyimli personelin istihdam edileceğini belirterek, güvenli bir yolculuğa hazırlıklı olduklarını kaydetti.