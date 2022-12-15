Saraçhane nerede, nasıl gidilir? Saraçhane yol tarifi

Saraçhane nerede, nasıl gidilir? Saraçhane yol tarifi

İBB başkanlık binasının bulunduğu Saraçhane'nin yol tarifi arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Saraçhane nerede, hangi ilçede? Saraçhane'ye nasıl gidilir? İşte yol tarifi...

İstanbul'un semtlerinden biri olan Saraçhane, tarihi olarak önemini koruyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ev sahipliği yapan Saraçhane semti, Avrupa yakasında yer alıyor.

Saraçhane'ye gitmek isteyen İstanbullular, "Saraçhane nerede" sorusuna yanıt arıyor. Arama motorlarında Saraçhane yol tarifleri sorgulanıyor.

Peki Saraçhane'ye nasıl gidilir? İşte yol detayları...

Saraçhane nerede?

Saraçhane, Osmanlı İstanbul'unun ilk kurulan semtidir. İstabul'un Fatih ilçesine bağlıdır. Saraçhane, Fatih'in de ilk semti olma özelliğine sahiptir.

Saraçhane'nin merkezi Atatürk Bulvarı ile Şehzadebaşı Caddesi'nin kesiştiği noktadır.

Saraçhane adı nereden geliyor

Arapça'da 'serrâc' şeklinde yazılan saraç ve Farsça kökenli 'hane' kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuş bir kelimedir.

Saraçhane, at ve koşum takımlarını üretme işi ile meşgul olan esnafının topluca bulunduğu iş yeridir.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Saraçhane semti, Osmanlı zamanında esnaf bölgesi olduğu için bu adı almıştır.

Saraçhane yol tarifi

Taksim’den Saraçhane’ye giden otobüsler için, Taksim – Şişhane yönünden gelen Unkapanı – Aksaray – Yusufpaşa – İstanbul Büyükşehir Belediyesi – İBB Binası – Fatih Parkı – İstanbul Manifaturacılar Çarşısı – İMÇ – Haşim İşcan Altgeçidi yönüne giden herhangi bir İETT otobüsüne binerek ulaşım sağlayabilirsiniz.

Ayrıca Haliç Metro İstasyonu’ndan toplu taşıma aracı kullanmadan Unkapanı yönünü takip ederek varabilirsiniz. Haliç metrosundan, Saraçhane 15-20 dakikalık yürüme mesafesindedir.