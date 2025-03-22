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Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Gösteri ve toplanma yasağına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel öncülüğündeki çağrılarla sokağa inen bir grup, İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde toplandı.

GÖREV BAŞINDAKİ POLİSE SKANDAL TEHDİT

Gruptan bazılarınca Bozdoğan Kemeri önünde bekleyen polis ekiplerine meşale, su şişesi ve yanıcı materyaller atıldı.

Yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşanırken göstericilerden biri skandal ifadeler kullanarak, "Emekli olduğunda bulacağım seni" sözleriyle görev başındaki polisimizi tehdit etti.

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