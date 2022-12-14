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    Saraçhane'ye giden yaşlı vatandaştan 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı

    Saraçhane'ye giden yaşlı vatandaştan 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı

    Ekrem İmamoğlu’nun çağrısı üzerine Saraçhane’ye giden yaşlı bir vatandaş eline megafonu aldı, art arda sloganlar attı. Yaşlı adamın “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganı dikkat çekti...
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 18:17
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı…

    Buna göre İmamoğlu, 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    İBB Başkanı'na ayrıca siyasi yasak getirildi.

    Sosyal medyadan çağrı

    Sabah saatlerinde başlayan ve 3 saat ara verildikten sonra çıkan karar öncesi, İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir çağrı yaptı ve İstanbulluları Saraçhane’ye çağırdı.

    “Karar ne olursa olsun…”

    “16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi Saraçhane’ye davet ediyorum” diyen İmamoğlu’na, destek vermek isteyenler İBB binası önünde toplandı.

    İmamoğlu’na megafonlu destek

    İmamoğlu için gidenler arasında bulunan yaşlı bir vatandaş dikkat çekti.

    Eline megafon alan yaşlı adam, önce “Ekrem Başkan yalnız değildir” diye bağırdı.

    Saraçhane'ye giden yaşlı vatandaş: Mustafa Kemal'in askerleriyiz VİDEO

    “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”

    Yaşlı adam sloganlarına “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek devam etti.

    Sloganlara bina önünde toplanan bazı kişiler de eşlik etti.

    Saraçhane ye giden yaşlı vatandaştan Mustafa Kemal in askerleriyiz sloganı #1


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