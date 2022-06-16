Sarı basın kartı avantajları 2022: Sarı basın kartı nedir, kimler alabilir?

Yeni mezun gazetecilerin hayallerini süsleyen 'sarı basın kartı' nedir, ne değildir... İşte tüm merak edilenler...

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklifle birlikte internet haber sitesi editörlerinin sarı basın kartı isteğinin de önü açıldı.

Bu kapsamda yeniden gündeme gelen sarı basın kartının özellikleri merak konusu oldu. Sarı basın kartı nedir, kimlere verilir ve ne işe yarar soruları binlerce yeni mezun ve basına meraklı vatandaş tarafından merak ediliyor.

Basın kartı, gazetecilere verilen çeşitli avantajları olan bir kimlik olarak geçiyor.

İşte sarı basın kartı hakkında merak edilen bilgiler...

Sarı basın kartı nedir, ne işe yarar?

Sarı Basın Kartı veya Basın Kartı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından belli şartları ve yasal bekleme sürelerini yerine getiren gazetecilere Basın Kartları Komisyonu tarafından verilen bir karttır.

Sahiplerinin gazeteci olduğunu belgeler ve kimlik kartı yerine de kullanılabilir. Devletin bütün kuruluşları bu kartı tanır.

Sarı basın kartı nasıl alınır?

Bütün şartları yerine getiren gazeteciler için yılda üç seferden az olmamak kaydıyla bir komisyon toplanır. Bu komisyonun adı Sarı Basın Kartı Komisyonu'dur. Gazetecilerin mesleki geçmişleri ve gazeteci olup olmadıklarına bakılır. Ardından oylama ile bu kart hakedenlere verilir.

Kimler sarı basın kartı alabilir?

Türkiye'de faaliyet gösteren medya kuruluşlarının Türk vatandaşı medya mensupları

Yurt dışında yayın yapan medya kuruluşlarının, Türk vatandaşı sahipleri ve çalışanları

Yurt dışında serbest gazetecilik yapan Türk vatandaşı medya mensupları

Medya alanında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personeli

Medya alanında faaliyet göstermeleri şartıyla, sendikalar ile kamu yararına faaliyette bulunduğu tespit edilen dernek ve vakıfların yöneticileri

Süreli yayınların sahiplerine veya tüzel kişi temsilcileri ile radyo ve televizyonların yönetim kurulu başkanları

Medya kuruluşları adına hareket eden ve görev alanı Türkiye'yi kapsayan yabancı medya mensupları

Görev alanı Türkiye'yi kapsamamakla beraber geçici bir süreyle Türkiye'ye haber amaçlı gelen yabancı medya mensupları

Sarı basın kartı avantajları

Basın kartı mesleki avantajların yanı sıra gazetecilere çeşitli kolaylıklar sağlar: