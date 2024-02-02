Sarıkamış'ta tatilin keyfini çocuklar çıkardı

Yurt genelinde etkili olan kar yağışının yarıyıl tatiline denk gelmesi öğrencileri sevindirdi.
Tatilin sonuna yaklaşırken kayak merkezlerinde yoğunluk oluştu.
Bu bölgelerden biri de Kars'ta bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi oldu.
Kar kalınlığı 155 santimetreye ulaştı
Yoğun kar yağışının etkisi altında olan merkezde kar kalınlığı 155 santimetreye kadar ulaşırken ziyaretçilerin akınına uğradı.
Tatili fırsat bilip merkezde yoğunluk oluşturan aileler, çocuklarıyla kızakla kayıp, snowboard ve kayak yaparak eğlencenin tadını çıkardı.
Ziyaretçi akınına uğradı
Kayak eğitmeni Emrah Usta, yarıyıl tatili süresince ilçede ve kayak merkezinde yoğunluk yaşandığını söyledi.
Öğrencilerimize pistte kayak öğretiyoruz
Usta, bu sene kayak için bütün koşulların müsait olduğunu belirterek, "Öğrencilerimize ilk başlangıç pistinde kayak öğretiyoruz. Sömestirde yoğunluk iyi, sezon devam ediyor." dedi.
Çok güzel kayak keyfi yaşadık
İstanbul'dan tatil için gelen çocuklardan Berk Nankabak da Sarıkamış'a ilk defa geldiklerini belirterek, "Tatil için Sarıkamış'a geldik, çok güzel kayak keyfi yaşadık ve herkesi Sarıkamış'a bekleriz." diyerek eğlenceli anlarını anlattı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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