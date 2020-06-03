Sarımsağın fiyatını görenler gözlerine inanamıyor

Sarımsağın kilosu 100 lira oldu, fiyatı gören vatandaş şaşkına dönüyor. Görenler gözlerine inanmasa da kilogram yerine gram gram satışı yapılıyor.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde kurulan semt pazarında vatandaşlar fiyatı duyuncu şok oluyor.

Geçen seneden kalan ve bitme noktasına gelen sarımsak 100 lira olmasına rağmen yine de rağbet görüyor.

"GEÇEN SENEDEN KALAN ÜRÜN VE ÇOK AZ KALDI"

Sarımsak satan Semih Şeker konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yerli sarımsak satıyoruz. Geçen seneden kalan ürün ve çok az kaldı. Sadece iki kişide kaldı. Onlar da kendilerini kasıyor. Üzerine 5 lira koyup satıyoruz. Vatandaş rağbet ediyor ama kimisi de kızıp almadan gidiyor"

SURİYELİLER DAHA ÇOK ALIYOR, YEMEKLERDE KULLANIYOR

Özellikle Suriyelilerin sarımsağa ilgi gösterdiğine vurgu yapan Şeker, "Suriyeliler genelikle bir kaç kilo alıyor. Onlar yemeklerinde genelikle soğan yerine sarımsak kullanıyor. Kendileri de söylüyor, böylelikle hastalıktan korunuyorlar. Adamları takdir etmek lazım. Biz "kokuyor" diye yemeklerimize katmıyoruz. Taze olan sarımsak da var. Onun demedi ise 25 lira. İlerleyen günlerde bunun fiyatı daha da düşer. Bunu isteyen de var ama eski kurutulmuş sarımsak daha çok aranıyor" şeklinde konuştu.