Şarkıcı Gülşen'in 3 yıla kadar hapsi isteniyor

Şarkıcı Gülşen hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama suçundan iddianame hazırlandı. Gülşen'in 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

Şarkıcı Gülşen, günlerdir Türkiye'nin gündeminde.

Gülşen Çolakoğlu'nun, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasındaki, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." ifadeleri gündeme bomba gibi düştü.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı.

Tutuklandı

Bunun üzerine şarkıcı Gülşen, 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından ifadesi alınan Çolakoğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre tarafından, 26 Ağustos'ta üst mahkemeye gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunuldu.

Gülşen, İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor

Ev hapsi verildi

Talebi değerlendiren İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi de 29 Ağustos'ta "Dosya kapsamındaki tüm delillerin toplanmış, şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı, bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğu bulunması" gerekçeleriyle Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi.

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, İstanbul Adalet Sarayı'na Gülşen'in ev hapsi kararının kaldırılmasına yönelik dilekçe sundu.

1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor

Öte yandan Şarkıcı Gülşen hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama suçundan 702 kişinin müşteki olarak yer aldığı bir iddianame hazırlandı.

İddianame, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.