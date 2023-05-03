Şarkıcı Gülşen'in yargılandığı davada karar çıktı İmam Hatiplilere yönelik çirkin ifadeleri sonrası hakkında üç yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Gülşen'in yargılandığı davada karar açıklandı. Gülşen'e, 10 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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Ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz yıl 30 Nisan’da İstanbul Ataşehir'de sahneye çıktı.

Bir ara seyircisi ile diyaloğa giren şarkıcı, ekip arkadaşlarından birini işaret ederek “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor.” dedi.

Ünlü şarkıcının sosyal medyaya düşen ifadeleri tepki çekerken, Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Soruşturma çerçevesinde şarkıcı, 25 Ağustos 2022'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İmam Hatiplilere yönelik çirkin ifadeler kullandı

Karara yapılan itiraz dilekçesinin de kabul edilmesiyle Gülşen, tutukluluğunun 4’üncü gününde “konutu terk etmeme” şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise Gülşen'in, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi üzerine Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı, yeniden itiraz etti ve “konutu terk etmeme” şartının kaldırılmasını istedi.

Konulan tedbirler bir bir kaldırıldı

Bu karar da hakim tarafından kabul gördü, şarkıcının adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

Mahkeme tarafından verilen kararda ayrıca ev hapsi de kaldırılan Gülşen'in 'yurt dışına çıkış yasağı' ile haftada 1 gün 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedildi.

Daha sonra ilk celsede, Gülşen'in imza atma şartı da kaldırıldı.

Tarih 26 Ekim 2022 gösterdiğinde ise Gülşen’in yurt dışına çıkış yasağı bitti.

10 ay hapis cezası verildi: Hükmün açıklanması geri bırakıldı

Son olarak Gülşen’in İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı davada bugün karar çıktı.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu katılmadı.

Duruşmada, Gülşen'in avukatları hazır bulundu.

Gülşen, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB), sanığa verilen ceza, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise, gerekli olan koşulların varlığı halinde verilecek hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle geriye bırakılmasına denir.