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    Şarkıcı Reyhan Karaca sahnede LGBT bayrağı açtı

    Şarkıcı Reyhan Karaca sahnede LGBT bayrağı açtı

    Ünlü şarkıcı Gülşen'in ardından sahnede LGBT bayrağı açanlar arasına Reyhan Karaca da girdi. Karaca'nın bu hareketi, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
    • 21.08.2022 - 08:42
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 08:54
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBSS) tarafından düzenlenen İstanbul Festivali Yenikapı'da devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde festivalde sahne alan Gülşen, konserinde kendisine yöneltilen kıyafet eleştirilerine yanıt verdikten bir süre sonra seyirciler arasından uzatılan LGBT bayrağını açarak gündem oldu.

    Gülşen, "Bunu en güzel köşemizde saklayacağız." dedi.

    Gülşen'e atıfta bulundu

    Gülşen'in LGBT bayrağı açtığı görüntüler sosyal medyada yayılırken kullanıcılardan tepki geldi.

    Son olarak Reyhan Karaca da 13 Ağustos tarihinde festivalde sahne alan isimlerden biri oldu.

    Sahnede LGBT bayrağı açtı

    Gülşen konserine atıfta bulunan Karaca, "Nerede, var mı LGBT bayrağı?" diye sordu.

    Ardından seyircilerin arasından sahneye LGBT bayrağı uzatılmasının üzerine, "Var vallahi var. Elden ele elden ele" diyen Karaca, bayrağı alarak sahnede salladı.

    Şarkıcı Reyhan Karaca sahnede LGBT bayrağı açtı VİDEO

    Şarkıcı Reyhan Karaca sahnede LGBT bayrağı açtı #1

    Sosyal medya kullanıcılarından İBB'ye tepki

    Karaca'nın bu hareketinin ardından sosyal medya kullanıcıları sanatçıyı eleştirirken festivali düzenleyen İBB'ye de büyük tepki gösterildi.

    Şarkıcı Reyhan Karaca sahnede LGBT bayrağı açtı #2

    Şarkıcı Reyhan Karaca sahnede LGBT bayrağı açtı #3

    Şarkıcı Reyhan Karaca sahnede LGBT bayrağı açtı #4


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