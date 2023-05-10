Şarkıcı Teoman kime oy vereceğini açıkladı Seçime az bir süre kala sanatçılar, kime oy vereceklerini açıklamaya başladı. Bunlardan birisi de Teoman oldu. Teoman, "Teoman, adalet konusunda duyarlı, laik Türkiye'yi savunan, eğitim sisteminde güçlü değişiklikler yapacak, Atatürkçü, çağdaş, ilerici adaya oy verecek" açıklamasını yaptı.

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gidecek.

Seçime az bir süre kala da ünlü isimlerden peş peşe açıklamalar gelmeye başladı.

Sanatçılar, sosyal medya üzerinden destek verdiği ismi tek tek açıklıyor.

Kime oy vereceğini açıklayanlardan isimlerden birisi de Teoman oldu.

CHP'li belediyelerin en fazla konser verdirdiği isimlerden birisi olan Teoman, açıklamasını da sosyal medya hesabından yaptı.

Herkesi oy vermeye çağıran Teoman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Teoman, ilerici adaya oy verecek..."

Teoman, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri için hangi adaya oy vereceğini, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından 'Teoman seçimde kime oy verecek?' başlığıyla yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Teoman, adalet konusunda duyarlı, laik Türkiye'yi savunan, eğitim sisteminde güçlü değişiklikler yapacak, Atatürkçü, çağdaş, ilerici adaya oy verecek.

"Ülkeye borçlusunuz, oy verin"

Teoman hepinizi oy vermeye çağırıyor. Burası sizin ülkeniz ve burada yaşayacaksınız. Yaşadığınız ülkeye bunu borçlusunuz. Siz de oy verin."