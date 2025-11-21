Sarp Sınır Kapısı’nda 6 ton mandalina imha edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Artvin Sarp Sınır Kapısı’nda yapılan denetimler artırıldı.

Bu kapsamda da Mersin’den Gürcistan’a gönderilmek istenen 6,1 ton mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit edildiği bildirildi.

ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda gıda kontrol ekiplerinin yaptığı denetimlerde, Mersin’den Gürcistan’a ihraç edilmek istenen 6 bin 100 kilogram mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit edildiği, ürünlerin imha edildiği belirtildi.

"UYGUNSUZLUKLARA ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Açıklamada, "Uygunsuzluklar neticesinde sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdürecek uygunsuzluklara asla geçit vermeyeceğiz." denildi.