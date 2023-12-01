Sarsılmaz kardeşlik! Azerbaycan, zor günde Türkiye'nin yanında oldu Türkiye’nin 6 Şubat’ta yaşadığı deprem felaketinden saatler sonra harekete geçerek bölgeye yardım eli uzatan Azerbaycan, afetin merkezinin yeniden ayaklanması için konut sözü verdi. Kentte, Azerbaycan Mahallesi yükseliyor…

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Kardeş ülke Azerbaycan ile Türkiye'nin dostluğu dünyaya meydan okuyor.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın ilişkisine gıpta ile bakılıyor.

Her zor günde Türkiye'nin yanında olan ve Türkiye'nin de sık sık destek verdiği Azerbaycan, son olarak dostluğunu Kahramanmaraş merkezli depremlerde gösterdi.

Azerbaycan'dan yardım eli...

Azerbaycan, Türkiye'nin yardımına ilk koşan ülke oldu.

İlk etapta depremlerin vurduğu şehirlere arama kurtarma ekiplerini yönlendiren Azerbaycan, daha sonra gıda ve ihtiyaç duyulan diğer yardımları gönderip depremzedelerin barınması için çadır ve konteyner kentler oluşturdu.

Konut sözü verildi

Ayrıca, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a içerisinde sosyal donatıların yer alacağı 1000 konut sözü de verdi. Konutların yapılacağı alana Azerbaycan Mahallesi ismi verildi.

Konut inşaatında önce iki kademeli zemin etüt çalışması yapıldı, ardından alanda nasıl bir yapılaşmaya gidileceği belirlendi.

Her detayı düşünüldü

320 dönümlük alan üzerine kurulacak mahallenin 100 milyon dolarlık kısmını Azerbaycan karşılıyor. Öte yandan otoparklar, okullar, sağlık alanları da proje içerisinde yer alacak.

21 Ağustos 2024’te tamamlanması planlanan zemin güçlendirme çalışmalarının ardından konut ve iş yerlerinin inşaatına da başlanacak.

Yangına koşan ilk ve son ülke

Bu sarsılma dayanışması bununla da bitmiyor…

Türkiye’de 29 Temmuz 2022’de yaşanan büyük Marmaris yangınında da Azerbaycan ilk devreye giren ülke oldu.

Öte yandan bölgeden de son ayrılan ülke oldu…

Dış politikaya karşı dik duruş

Bu kardeşliğin dönüm noktası ise Şuşa Beyannamesi. Dış politikada ortak bir tutum sergileyen iki ülke, son olarak İsrail-Filistin savaşında da dünyaya büyük bir mesaj verdi.

Azerbaycan, İsrail ile iyi giden ilişkilerine rağmen bu savaşı ayrı tuttu.

Bunun nedeni ise kendi topraklarında evlerinden edilen ve abluka altına alınan Filistin halkını en iyi anlayan ülkelerden biri de Azerbaycan

Bu nedenle BM aracılığıyla 1 milyon 600 bin dolar yardım yapan Azerbaycan, okul inşa etme projesi için de adım attı.