Türkiye’nin ilk ve tek deniz komando birliği olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı Su Altı Taarruz Komutanlığı (SAT), başarılı görevler icra ediyor.
SAT komandoları son teknolojileri her zaman en üst seviyede kullanıyor. Yüksek görev bilincine sahip olan komandolar "Ben değil biz" anlayışıyla her türlü zorluğun üstesinden geliyor.
SAT timleri, havadan, karadan, denizden, su altından düşman topraklarına sızarak, kara hedeflerine veya su üstü hedeflerine taarruzlar ile keşif, gözetleme ve istihbarat toplama görevleri yerine getiriyor.
Eğitim süreci 11 ay
11 ay süren dalış, paraşüt, hava harekatı, deniz harekatı, kara harekatı, kapalı mahalde harekat gibi fizik kondisyon eğitimleri alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu subay ve astsubaylar zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.
Fiziki kondisyon yeterliliklerini sağlayan subay ve astsubaylar kursu başarıyla bitirmeleri halinde SAT Komandosu olmaya hak kazanıyorlar.
"Harbe hazırlık yapıldı"
Yapılan eğitimler hakkında bilgi veren SAT Tim Komutanı, şunları söyledi:
SAT Komutanlığı personeli yüksek harbe hazırlık seviyesini muhafaza etmek maksadıyla eğitimlerine aralıksız olarak devam etmektedir. Bugün harbe hazırlık İdame eğitimleri kapsamında, keskin nişancı ve keskin nişancı atış eğitimi, gemi zapt ve Müsadere Eğitimi, Sualtından kapalı devre intikali ile sahilde bulunan hedeflere istinaden atış, Küçük birlik taktikleri Eğitimi ve Yakın Muharebe Eğitimleri icra edilmiştir.
SAT komandolarının görevlerinden bahseden SAT Tim Komutanı, şu ifadeleri kullandı:
SAT Özel İhtisaslı Personel: Sualtı Taarruz Özel İhtisas kursundan mezun olmuş, verilecek göreve istinaden denizden, karadan ve havadan intikal yöntemlerini kullanarak Özel Harekat icra etmek üzere eğitilmiş teçhiz edilmiş ülkemizin tek Deniz Komando ünsiyetlerine haiz personeldir. SAT timleri muhasıma ait savunma, tespit, teşhis ve taarruz imkanları hakkında keşif yapmak ve istihbarat toplamak, bunların faaliyetlerini sekteye uğratmak ile kara ve deniz harekat sahasında görev icra etmektedir. Bu kapsamda, kıyı birlikleri, sahil, üs ve tesisleri, yüzer unsurlar ve tespit edilecek kritik hedeflere karşı konvansiyonel olmayan harp teknik ve teknik ve taktikleri kullanarak müstakil Deniz Özel Harekat ve diğer unsur, birlik, kuvvetlerle müşterek, taarruz görevlerini icra etmektedir.