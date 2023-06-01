SAT komandolarının harbe hazırlık eğitimi Yüksek teknoloji ürünlerini en üst seviyede kullanan SAT timlerinin gerçek mermi kullanılarak yaptıkları nefes kesen eğitimi havadan görüntülendi.

İHA

Türkiye’nin ilk ve tek deniz komando birliği olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı Su Altı Taarruz Komutanlığı (SAT), başarılı görevler icra ediyor.

SAT komandoları son teknolojileri her zaman en üst seviyede kullanıyor. Yüksek görev bilincine sahip olan komandolar "Ben değil biz" anlayışıyla her türlü zorluğun üstesinden geliyor.

SAT timleri, havadan, karadan, denizden, su altından düşman topraklarına sızarak, kara hedeflerine veya su üstü hedeflerine taarruzlar ile keşif, gözetleme ve istihbarat toplama görevleri yerine getiriyor.

Eğitim süreci 11 ay

11 ay süren dalış, paraşüt, hava harekatı, deniz harekatı, kara harekatı, kapalı mahalde harekat gibi fizik kondisyon eğitimleri alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu subay ve astsubaylar zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.

Fiziki kondisyon yeterliliklerini sağlayan subay ve astsubaylar kursu başarıyla bitirmeleri halinde SAT Komandosu olmaya hak kazanıyorlar.

"Harbe hazırlık yapıldı"

Yapılan eğitimler hakkında bilgi veren SAT Tim Komutanı, şunları söyledi:

SAT Komutanlığı personeli yüksek harbe hazırlık seviyesini muhafaza etmek maksadıyla eğitimlerine aralıksız olarak devam etmektedir. Bugün harbe hazırlık İdame eğitimleri kapsamında, keskin nişancı ve keskin nişancı atış eğitimi, gemi zapt ve Müsadere Eğitimi, Sualtından kapalı devre intikali ile sahilde bulunan hedeflere istinaden atış, Küçük birlik taktikleri Eğitimi ve Yakın Muharebe Eğitimleri icra edilmiştir.

SAT komandolarının görevlerinden bahseden SAT Tim Komutanı, şu ifadeleri kullandı: