Savcı Sayan kalp krizi geçirdi: Hastaneye kaldırıldı İzmir AK Parti Milletvekili adayı Savcı Sayan, 2.tur seçim çalışmaları için Aydın'a giderken yolda kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Sayan'ın tedavisi sürüyor.

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Daha önce Ağrı Belediye Başkanlığı yapan ve görevinden istifa ederek AK Parti İzmir Milletvekili adayı olan Savcı Sayan, Kuşadası’nda kalp krizi geçirdi.

"Kalp krizi geçiren Savcı Sayan tedavi altına alınmıştır"

Savcı Sayan'ın resmi Twitter hesabından, Savcı Sayan Basın Ofisi'nden verilen bilgide şöyle denildi:

"KAMUOYUNA DUYURULUR.. 2. Tur seçim çalışmalarına İzmir’de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir. Sevenlerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.. SAVCI SAYAN BASIN OFİSİ"

Durumu iyi, hastanede dinlenecek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Sayan’ın durumunun iyi olduğu, yapılan anjiyo nedeniyle hastanede biraz dinleneceği öğrenildi.

2. tur için seçim çalışmasındaydı

2019 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen ve 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa ederek İzmir 1. Bölge 6. Sıra milletvekili adayı olan Savcı Sayan’ın 2. tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri dolayısıyla seçim bölgesi ve çevresinde çalışma yaptığı öğrenildi.