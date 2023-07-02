Savcılık harekete geçti! Fransa'daki olayların Türkiye'de yaşanabileceğine dair paylaşımlara soruşturma

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Fransa'da tansiyon düşmek bilmiyor...

Polis tarafından ateş açılan 17 yaşındaki Nahel M.'nin ölümü vatandaşları sokağa döktü.

5 gün önce yaşanan olaylarda halkın öfkesi dinmiyor.

Eylemciler adeta isyan çıkararak ülkenin dört bir yanını ateşe veriyor.

Bu süreçte halk güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelirken yağmacılar da durumu fırsata çeviriyor.

Tüm dünyanın kilitlendiği olay, Türkiye'de de gündeme oturdu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı benzer olayların ülkemizde yaşayan mültecilerin de gerçekleştirebileceği yönünde asılsız iddialar ortaya atmaya başladı.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, yanıltıcı, yanlış algı oluşturarak kamu düzenini, kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları hakkında resen soruşturma başlattı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Son günlerde Fransa'da meydana gelen olaylar ile ilgili olarak benzer olayların ülkemizde yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde halkı kin ve düşmanlığa tahrik içeren, yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturarak kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarının tespiti ile suç ve suç unsuru bulunan paylaşım yapan, açıklama ve yayın yapan şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatılmış olup şüphelilerin tespiti için emniyete müzekkere yazılmıştır.