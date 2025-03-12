Savcılıktan İstanbul Üniversitesi'ne ikinci 'diploma' yazısı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden sahte diploma soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmayı sürdüren, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi'ne ikinci bir yazı gönderdi.

Başsavcılık, yazıda üniversiteden söz konusu işlemlerin hızlandırılmasını istedi.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için tek aday olarak öne çıkan Ekrem İmamoğlu hakkında süren davalara bir yenisi daha eklenmişti.

İmamoğlu, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiaları üzerine yakı takibe alınmış ve hakkında soruşturma açılmıştı.

YÖK'TEN OLUMSUZ RAPOR

Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçişinde şaibe ve usulsüzlük olduğu iddiasıyla 'resmi belgede sahtecilik' suçundan hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu hakkında, YÖK'ten olumsuz rapor çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Yüksek Öğrenim Kurulu'nca (YÖK) hazırlanan raporda İmamoğlu'nun diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler yer alması üzerine soruşturma başlattı.

İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında İmamoğlu, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan ifade vermek üzere 5 Mart tarihinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gitti.

Burada Savcılığa çıkarılan İmamoğlu'nun ifade verme işlemi, tam olarak bir saat sürdü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

"Sahte diploma" soruşturmasında ifade veren İmamoğlu, "İfade vermesi gerekenler o raporu hazırlayanlardır. Suçlama ile alakalı başka söyleyecek hiçbir şeyim yoktur. Bir rapor hazırlanmış ve bu rapor esas alınarak hakkımda suçlama yöneltilmiştir.

Bugün burada ifade vermesi gerekenler o raporu hazırlayanlardır. Avukatlarım bu konuda suç duyurusunda bulunmuştur" dedi.

Devam eden ifadesinde ise şu detaylar yer aldı:

"SAVUNMA YAPMAYI DOĞRU BULMUYORUM"

Bir savunma yapmam bekleniyorsa, bunu asla doğru bulmuyorum. Neyle suçlandığım dahi belli değil, Buraya, her ne olursa olsun hukuk devletine ve yargı makamlarına olan saygımdan dolayı geldim.



Ancak saygım gereği verdiğim bu beyanların bir savunma amacı taşımadığını, şahsıma yöneltilen, artık sayısını bile hatırlayamadığım, hukuksuzlukların kayda geçirilmesi için yapıldığını belirtmek istiyorum.

"AVUKATLARIM GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPACAK"

Türkiye'nin bir hukuk devleti olması gerektiğine inanan herkesin bu konularda daha özenli davranması gerekmektedir. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna olan inancımı koruyarak, adaletin hukuk kurallarına uygun bir şekilde tecelli etmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Suçlamayla alakalı başka söyleyecek hiçbir şeyim yoktur, avukatlarım hukuki açıdan gerekli açıklamaları yapacaktır.

"AİLEM BENİ KIBRIS'A GÖNDERDİ"

Okulda futbol takımında kalecilik yaptım. Daha sonra üniversite sınavında aldığım not olarak KTÜ işletme fakültesine girme arzumu ailem ısrarla kabul etmedi. İnşaat mühendisliği okumamı, işimiz ile ilgili böyle bir okulda okumamın doğru olacağı yönünde taleple karşı karşıya kaldım.



Tercihlerimi bu yönde yaptığımdan ötürü puanımın yetmediği, İnşaat Fakültelerine girememiştim. Dün gibi hatırladığım tercihlerimi de İstanbul'daki inşaat fakültesi ve KTÜ İnşaat Fakültesi vardı. Daha sonra ailemin yapmış olduğu araştırmayla futbolda profesyonel imza atmama için beni Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesinde İnşaat Fakültesinde okumam için Kıbrıs'a gönderdi.

"GEÇİŞ İLANLARINI TAKİP EDEREK BAŞVURU YAPTIM"