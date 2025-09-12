Savcılıktan, İzmir karakol saldırısı soruşturmasında 9 kişi için tutuklama talebi

İzmir Balçova'da polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda, 2 polis şehit oldu.

Saldırının 16 yaşındaki maskeli bir çocuk tarafından, pompalı tüfekle gerçekleştiği kaydedildi.

Saldırgan da polis ekiplerince bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

TOPLAM 27 KİŞİ GÖZALTINDA

Balçova’daki saldırıyı gerçekleştiren ve yaralı olarak yakalanan 16 yaşındaki E.B. ile bağlantılı olduğu belirlenen 27 şüpheli gözaltına alındı.

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında daha önce saldırganın babası N.B., annesi A.B., 2 arkadaşı ve İran vatandaşı Khaleg Nooriborojerdi gözaltına alınmıştı.

SAVCILIKTAN 9 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

İzmir'de 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin savcılık, saldırganın anne ve babası dahil 9 kişinin tutuklanmasını istedi.