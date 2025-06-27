Savunma fonuna aktarılan 311 milyon dolar buhar oldu iddiası yalanlandı

Savunma Sanayii Destekleme Fonu kapsamında orman yangınlarıyla mücadele için ayrılan kaynaklar üzerinden yeni bir iddia ortaya atıldı.

Bazı yayın organlarında, fona aktarılan 311 milyon doların “buhar olduğu” öne sürüldü.

Türkiye’nin yerli ve milli savunma projelerini hedef aldığı değerlendirilen bu iddialara, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi.

İDDİALAR YALANLANDI

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddianın, hiçbir somut veri ve belgeye dayanmayan, kamuoyunu yanıltmayı ve Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisini hedef almayı amaçlayan bilinçli bir dezenformasyon olduğu belirtildi.

KAYNAKLARRIN HARCANDIĞI ALANLAR AÇIKLANDI

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Helikopter ve Uçak Alım Projesi" çerçevesinde bugüne kadar 9 helikopter ve 10 insansız hava aracı (İHA) tedarik edildiği, 8 helikopter ve 20 uçağın tedarik sürecinin ise devam ettiği aktarıldı.

"FONDA HALEN 52 MİLYON DOLAR KULLANILABİLİR KAYNAK BULUNUYOR"

DMM'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bu projeler için SSDF'ye yaklaşık 331 milyon dolar ve 426 milyon TL aktarılmıştır. Bugüne dek kullanılan toplam kaynak 279 milyon dolar ve 426 milyon TL seviyesindedir. SSDF'de halen 52 milyon dolar kullanılabilir kaynak bulunmaktadır. Tüm bu veriler, fonların şeffaf şekilde yönetildiğini, herhangi bir kaynağın 'buhar olduğu' yönündeki iddianın ise mesnetsiz ve manipülatif olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca, bu projelerde kullanılan İHA'lar, yerli ve milli üretim kabiliyetinin bir göstergesi olarak sadece yangınla mücadelede değil, teknolojik kapasitemizin uluslararası düzeyde geldiği noktayı da temsil etmektedir. Türkiye'nin savunma sanayisini ve yerli üretim gücünü hedef alan bu tür karalama içerikli yayınlar, kamuoyunu yanıltma çabasından öteye geçmemektedir. SSDF'ye aktarılan her kuruşun hesabı verilmektedir ve projeler kararlılıkla sürdürülmektedir."