Savunma sanayiinde kritik hamle: FNSS’nin tüm hisseleri Nurol Holding’e geçiyor

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Savunma sanayiinde dikkat çeken gelişme...

FNSS, sermaye ortaklığında önemli bir değişikliğe gidileceğini duyurdu.

NUROL HOLDİNG BÜNYESİNDE DEVAM EDECEK

Buna göre Nurol Holding, BAE Systems’in FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. üzerindeki hisse payını alacak ve FNSS faaliyetlerine Nurol Holding sahipliğinde devam edecek.

Rekabet Kurumu’nun onay sürecinde olan hisse devir anlaşması, bu son onay sürecinin de tamamlanmasıyla resmiyete kavuşacak.

YÜZDE 100 SERMAYE PAYINA SAHİP OLACAK

Bu onay ile birlikte FNSS’nin halihazırda yüzde 51 ile çoğunluk hissedarı olan Nurol Holding, FNSS’nin yüzde 100 sermaye payına sahip olacak.

"FİNANSAL BÜYÜME SÜRECEK"

FNSS’den konuyla ilgili yapılan açıklamada hisse devri ile ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

FNSS, 35 yılı aşkın süredir ortak bir girişim şirketi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Küresel ölçekte güvenilir ve saygı duyulan Türk savunma şirketi ünvanlını, tamamladığı ve sürdürmekte olduğu önemli yurtiçi ve yurtdışı projeler ile kazanmıştır. Bu doğrultuda kullanıcılarını ve paydaşlarını koruyarak, yenilikçi çözümler sunma misyonunu da her daim yerine getirmiştir. FNSS’deki hisse payı değişikliği, şirketin inovasyon ve iş süreçlerindeki başarına yenilerini eklerken, savunma sektöründe yeni pazarlara açılmasını da teşvik edecektir. FNSS mirasının devamını, markasının benzersiz kimliğini ve stratejik vizyonunu, Nurol Holding’in savunma sektöründeki hedefleriyle uyumlu hale getirerek, finansal büyümeyle, grup içerisindeki sinerji yükseltilecektir.

"İŞ BİRLİĞİ ARTARAK DEVAM EDECEK"

FNSS’nin KAPLAN, PARS, SAMUR, KUNDUZ ZAHA, ZPTP, SABER ve TEBER, araç ve kule ailesi gibi önde gelen markalarını içeren geniş ürün portföyü, FNSS kimliği altında gelişmeye devam edecektir. Hisse devri, FNSS’yi Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) stratejik hedefleri ve Nurol’un uzun vadeli hedefleriyle uyumlu bir stratejik vizyona hizalarken, tüm süreç ve faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde odaklanmasını sağlayacaktır. Nurol Holding, BAE Systems’ın 35 yılı aşan FNSS ortaklığında, ortaya koyduğu iyi niyet ve katkıları için şükranlarını sunuyor. FNSS, Nurol Holding ve BAE Systems, aralarındaki iş birliği ve dostluk ruhunu gelecekte de sürdürmeye devam edecektir. Nurol Holding, FNSS’in kalıcı kurumsal yapısına ve kültürüne bağlılığını sürdürerek, faaliyet alanı, misyon veya iş stratejilerinde bir değişiklik öngörmemektedir.

"BİZİ BAŞARIYA GÖTÜREN TEMEL İLKELERE BAĞLI KALACAĞIZ"

FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı, gelişmeye ilişkin olarak "Bu yeni yapıda, FNSS’nin faaliyet alanı, misyon ve vizyonu, iş stratejileri veya çalışma prensiplerinde herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz. Nurol Holding’in tam desteği ve engin deneyimiyle, FNSS’nin yeni başarılar elde edeceğine ve bizi başarıya götüren temel ilkelere bağlı kalacağına eminiz." dedi.

FNSS CEO’su Kadir Nail Kurt ise, "Nurol Holding’in kapsamlı desteği ve grup içinde yaratılan sinerji ile FNSS, yenilik ve sürdürülebilirlik temelinde yeni başarılara ulaşmaya devam edecek. Yüzde 100 Nurol Holding sahipliğindeki yeni yapısıyla, FNSS tüm yasal, sözleşmesel ve finansal yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecek" diye konuştu.

SAHA’DA PARS ALPHA 8X8 SERGİLENECEK

FNSS, SAHA EXPO’da 22 Ekim’den itibaren PARS ALPHA 8×8 aracını ilk kez ülkemizde yapılan bir savunma fuarı organizasyonunda sergilenecek.

Araç ilk olarak Suudi Arabistan’daki World Defense Show’da tanıtılmıştı.

Mekanize piyadenin muharebe alanında görevini başarıyla yapılabilmesi için tasarlanan araç, üstün hareket ve beka kabiliyeti, dayanıklılık, durumsal farkındalık ve yaşam destek sistemlerini barındıran teknolojileri tek platformda bir araya getirmeyi hedefliyor.

Saatte 115 kilometrenin üzerinde hıza ulaşabilen PARS ALPHA, sahip olduğu güç paketi ve tüm akslardan yönlendirme sistemini kilitleyebilen özellikleri ve en iyi yol tutuşu için aracın yüksekliğinin ayarlanmasını sağlayan gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde dünya çapındaki zırhlı mekanize piyade birliklerinin tercihi olacak bir seçenek olarak öne çıkıyor.