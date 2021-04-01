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Sayıştay Yazılı Sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 Sayıştay Yazılı Sınav sonucu sorgulama ekranı

Sayıştay Yazılı Sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 Sayıştay Yazılı Sınav sonucu sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından yapılan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Adaylığı sınavı sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki, Sayıştay yazılı sınav sonuçları açıklandı mı?