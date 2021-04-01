- Haberler
- Gündem Haberleri
- Sayıştay Yazılı Sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 Sayıştay Yazılı Sınav sonucu sorgulama ekranı
Sayıştay Yazılı Sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 Sayıştay Yazılı Sınav sonucu sorgulama ekranı
- Haber Merkezi
- 01.04.2021 - 11:55
ÖSYM tarafından 6-7 Mart tarihlerinde yapılan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Adaylığı sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava giren adaylar tarafından araştırılıyordu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2020 Sayıştay Yazılı Sınav Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
İşte, 2020 Sayıştay Yazılı Sınav sonucu sorgulama ekranı
SAYIŞTAY YAZILI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM, resmi internet sitesi üzerinden 06-07 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleşen Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı (2020-Sayıştay Yazılı) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Duyuruya göre adaylar, sınav sonuçlarına 01 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
2020 SAYIŞTAY YAZILI SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI