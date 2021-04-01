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    Sayıştay Yazılı Sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 Sayıştay Yazılı Sınav sonucu sorgulama ekranı

    ÖSYM tarafından yapılan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Adaylığı sınavı sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki, Sayıştay yazılı sınav sonuçları açıklandı mı?
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2021 - 11:55
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    Sayıştay Yazılı Sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 Sayıştay Yazılı Sınav sonucu sorgulama ekranı

    ÖSYM tarafından 6-7 Mart tarihlerinde yapılan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Adaylığı sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava giren adaylar tarafından araştırılıyordu.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2020 Sayıştay Yazılı Sınav Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

    İşte, 2020 Sayıştay Yazılı Sınav sonucu sorgulama ekranı

    SAYIŞTAY YAZILI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

    ÖSYM, resmi internet sitesi üzerinden 06-07 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleşen Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı (2020-Sayıştay Yazılı) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

    Duyuruya göre adaylar, sınav sonuçlarına 01 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

    2020 SAYIŞTAY YAZILI SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    Sayıştay Yazılı Sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 Sayıştay Yazılı Sınav sonucu sorgulama ekranı #1

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