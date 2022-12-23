Şebnem Korur Fincancı savunmasını yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah' iftirası atan ve tutuklu yargılanan Şebnem Korur Fincancı savunmasında "Yayında belirttiğim tıbbi görüş bir ön tanıdır. Hak kullanımı suç olamaz" dedi.

Eski Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK sempatizanlığı ile öne çıkan isimlerden.

Geçtiğimiz aylarda Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgesinde leş edilen 17 teröristi aklamaya çalışan Fincancı, PKK'yla yakınlığıyla bilinen kanalda Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) 'kimyasal silah' kullanmakla suçlamıştı.

TSK envanterinde kimyasal silahın olmadığı açıklanırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Fincancı, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fincancı'nın duruşması İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı.

Savunmasını yapan tutuklu sanık Şebnem Korur Fincancı, suçlamayı kabul etmediğini belirtti.

"Tıbbi görüş bir ön tanıdır, hak kullanımı suç olamaz"

Fincancı, "Bu yaşıma kadar elimden geldiğince bir yurttaş, bir adli tıp hekimi olarak görevlerimi eksiksiz yerine getirdiğime inanıyorum. Yıllarımı verdiğim adli tıbba hele ki zehirli toksik silahlar hakkında birçok makale yazmış biri olarak, bilimsel bir tartışma yerine linç girişiminde bulunanlara bir çift sözüm var. Bir adli tıp uzmanı olarak paylaştığım görüşüm kriminalize edilmeye çalışılmaktadır. Propaganda iddiası ile suçlandığım yayın 7 dakikalık bir konuşmadır. Bana sorulan sorulara yanıt verdim. Ben yayında kısaca bir ön tanıdan söz ettim. Yayında belirttiğim tıbbi görüş bir ön tanıdır. Hak kullanımı suç olamaz" dedi.

Şebnem Korur'dan PKK kanalında TSK'ya iftira VİDEO ARŞİV

"Nazım Hikmet'in de dediği gibi 'Yaşamak ciddi iştir'"

Fincancı, "Tanıya erişebilmek için de etkili ve bağımsız bir soruşturma ve belgeleme gerekmektedir. Neyse ki Milli Savunma Bakanlığı, Meclis'te soruşturma yapacağını söyledi. Ama bağımsız mıydı? Hayır. Bir insan hakları savunucusu olarak ifade özgürlüğü ve toplumun haber alma hakkını savunma sorumluluğum vardır. Bir kamusal entelektüel olarak soru sorma, kamuya hakikat bildirme talebim bilim insanı sorumluluğunun yanı sıra yurttaş olmamın sorumluluğundandır. Hekimlik insana dair. İnsanlığa karşı suçların karşısında durmaktan, zeytinimize, arımıza sahip çıkmaya, savaşlardan iklim değişikliğine kadar her türden halk sağlığına zarar veren unsurun karşısında durmaktır. Nazım Hikmet'in de dediği gibi 'yaşamak ciddi iştir'" diyerek savunmasını tamamladı.

Milli Savunma Bakanlığı avukatının katılma talebine ret

Milli Savunma Bakanlığı avukatı, duruşmaya katılma talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, Milli Savunma Bakanlığının suçtan zarar gören sıfatı olmadığı gerekçesiyle talebini reddetti. Bunun üzerine bakanlık avukatı yeniden söz alarak "Sanığın sözleri, TSK'ya asılsız bir iftiradır. Katılma gerekçemizi bildirmek istiyoruz" dedi.

Tutukluluk halinin devamı istendi

DHA'nın haberine göre, mahkeme başkanı itirazlarını sonra yapabileceğini belirterek talebi reddetti. Bunun üzerine MSB avukatı salondan ayrıldı.

Savcı mütalaasını açıkladı. Duruşma savcısı, Şebnem Korur Fincancı hakkında mütalaasında, terör örgütü propagandası yapmak suçundan 7,5 yola kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Tutukluluk halinin devamı istendi.

CHP'den destek

Öte yandan, Canan Kaftancıoğlu ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu,Fincancı'ya destek için Çağlayan Adliyesi'nde bir araya geldi.