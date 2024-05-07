Türkiye, günlerce futbolcuları kandıran ve büyük bir vurguna imza atan Seçil Erzan'ı konuştu.
Hakkında 295 yıla kadar hapis istenen Erzan, aralarında Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi isimlerin olduğu binlerce kişiyi dolandırdı.
Dolandırılan isimlerden biri de Arda Turan idi.
tv100'de Candaş Tolda Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk olan TFF 1. Lig Şampiyonu Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, davayla ilgili soruları yanıtladı.
Süreç devam ettiği çok fazla şey söyleyemeyeceğini belirten Turan, Seçil Erzan ile yaşananlar hakkında özellikle kendisini eleştirenlere değindi.
Bankaya yatırdığı paranın helal olduğunu belirten Turan, şunları söyledi:
"Benim parayla eğilecek başım yok, yine çalışır kazanırım"
Seçil Erzan ne yapmış olursa olsun bir kadındır. Beni tanıyanlar bilir, benim parayla eğilecek başım yok. Yine çalışır yine kazanırım.
"Helal paramızı götürdük verdik bankaya"
Geçmiş olsun nezakettir, herkese tavsiye ediyorum. Bir mağduriyet var, bankanın da insanların da mağduriyeti var. Uygun şekilde çözülsün. Ben bel altı iddialardan rahatsızım. Yoksa biz götürdük helal paramızı verdik bankaya. Mağduriyet var ortada ve mağduriyette karşılıklı kibar olmak lazım.
"Geçmiş olsun demek nezakettir"
Sen para kaybetsen ben bir şeye ihtiyacın var mı, geçmiş olsun derim. Dalga geçmem. Ben Göztepe taraftarını çok seviyorum ama ilk fırsatta Seçil Erzan dediler. Bana bir şey olmaz ben çalışır kazanırım. Ama ricam, geçmiş olsun demek nezakettir.
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