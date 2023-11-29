Seçil Erzan'dan parasını geri alabilen Ayhan Akman konuştu Seçil Erzan'a para veren ve daha sonra geri alabilen isimlerden olan futbolcu Ayhan Akman, "Geri zekalı olduğum için Denizbank’taki hesabımdan çektim ve kendisine verdim. Ne yatırdıysam onu aldım, şimdi şükrediyoruz paramızı kurtardığımıza" ifadelerini kullandı.

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Türk spor camiasında yaşanan 'Yüksek kârlı gizli fon' dolandırıcılığı, gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor.

Seçil Erzan, İstanbul Levent'teki Denizbank şubesinde müdürlük yaptığı sırada futbol dünyasından ünlü isimleri inanılması güç bir yöntemle dolandırdı.

Kamuyouna 'Fatih Terim Fonu' olarak da yansıyan dolandırıcılığa Arda Turan, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Volkan Bahçekapılı gibi isimler para kaptırdı.

Önce verdi, sonra aldı

Toplamda 18 kişinin yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırıldığı olayda dikkat çeken isimlerden biri de Galatasaraylı eski futbolcu Ayhan Akman olmuştu.

Erzan'ın 'Fatih Terim Fonu' adı altında kurduğu “saadet zinciri” şeklindeki dolandırıcılık operasyonuna para verenlerden birinin de eski futbolcu Ayhan Akman olduğu biliniyordu.

Ancak Akman, bu rezaletten para kaybetmeden çıkmayı başarmış ender kişilerden biriydi.

Hatta Erzan, mahkemedeki ifadesinde, "Ayhan Akman verdiğinden fazlasını almıştır. Ayhan Akman’a da fon vaadinde bulunmadım. Kendisinden faizle para satın aldım ancak kendisi çok daha fazla faizle verdiği parayı geri aldı. Kesinlikle Ayhan Akman’a hiçbir borcum bulunmamaktadır. Aksine kendisinden yüklü miktarda alacağım vardı.” şeklinde konuştu.

Erzan'ın Ayhan Akman ile ilgili ifadelerinin ardından bu kez de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yeni bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Buna göre Savcılık, Galatasaray’ın eski oyuncularından Ayhan Akman, Semih Kaya, Süleyman Arslan, Atilla Baltaş gibi isimlere tefecilik ve kara para soruşturması başlattı.

Erzan, bazı isimler tarafından silahla tehdit edildiğini, dövüldüğünü söyleyerek, Galatasaraylı eski oyuncu Semih Kaya ve Ayhan Akman’ın da aralarında bulunduğu 6 kişiden şikayetçi oldu.

Son olarak ise tartışmaların odağındaki isimlerden olan Ayhan Akman, açıklamalarda bulundu.

Ayhan Akman konuştu: Bu aptal kardeşini dinler misin?

Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Akman, kendisine Fatih Terim'den ya da diğer futbolculardan bahsedilmediğini, yurt dışında özel bir fondan bahsedildiğini söyledi.

Akman, Erzan'a verdiği paranın karşılığında dekont alamayınca üst yönetime çıkacağını söylediğini, Erzan'ın da parayı iade ettiğini aktardı.

Akman, faiz almadığını, sadece verdiği parayı geri aldığını öne sürdü.

"Geri zekalı olduğum için Denizbank’taki hesabımdan çektim ve kendisine verdim"

Altaylı, kendisini arayan Ayhan Akman'ın, "Fatih Abi, tüm süreci anlatmak istiyorum. Sana yalan söylemem mümkün değil. Bu aptal kardeşini dinler misin?” dediğini aktardı.

Süreci anlatan Akman, Erzan'a parayı nasıl verdiğini şu sözlerle anlattı:

"Abi, geri zekalı olduğum için Denizbank’taki hesabımdan çektim ve kendisine verdim."

"Merkeze gidecek sonra kayıt sonra gelecek falan bir şeyler anlattı."

Bu kez de Altaylı, "Resmi bir belge, bir dekont, bankacılık sisteminde bir kayıt yok muydu?" diye sordu.

Akman ise, "Abi geri zekalıyım diyorum ama o kadar da değil. İstedim elbet. O an veremedi. Birtakım bahaneler uydurdu. Merkeze gidecek sonra kayıt sonra gelecek falan bir şeyler anlattı." yanıtını verdi.

"Ne yatırdıysam onu aldım"

Ayhan Akman, son olarak faiz almadığını da belirterek, "Yok abi ne faizi! Ne yatırdıysam onu aldım. Hatta eşim bile kızdı o zaman bana 6-7 ay boşuna kaybettim diye. Şimdi şükrediyoruz parayı kurtardığımıza." ifadelerini kullandı.