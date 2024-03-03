İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tansiyon bir kez daha yükseldi.
Bu kez nedeni ise yerel seçim kapsamında yapılan sokak röportajı.
Sosyal medya için içerik üreten bir kişi, vatandaşlara mikrofon uzatarak seçim anketi yaptı.
Provokasyon yaptı
Röportaj sırasında ise tansiyon bir anda yükseldi.
Provokatif konuşma yapan bir şahıs, 'Esenyurt Kürt bölgesi' yorumunda bulundu.
Bunun üzerine alandaki genç bir kız öfkesine hakim olamadı.
"Kürdistan kurulmayacak"
Bağırmaya başlayan genç kız, "Kürtlükle alakası yok. Teröristler. Kürdistan kurulmadı kurulmayacak. O paçavraları g… sokarım senin." diyerek tepki gösterdi.
Gözaltına alındı
Alanda bir anda arbede çıktı ve çevredekiler genç kızı zor sakinleştirdi.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan polis Y.S'nin halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek söylemlerde bulunduğunu, orada bulunanlarla tartışma yaşandığını tespit eden ekipler, bu kişiyi gözaltına aldı.
Zanlı hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan adli işlem başlatıldığı da öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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