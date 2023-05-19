Seçim döneminde hafızalara kazınan şarkı: Duyanlara duymayanlara… Cengiz Kurtoğlu gibi efsane bir ismin efsane şarkısı zaten hafızalardaydı; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mitinglerde bu şarkıyı kullanmasıyla nakarat milyonların diline dolandı.

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En çok liseliler dinledi, derin anlamlar yükledi.

Sözleri, müziği, yoğun yaşanan duyguları anlattı, kimi zaman da ağlattı.

Efsaneydi, bu seçim döneminde daha da kulağa hoş geldi.

Milyonlar hep bir ağızdan “Duyanlara Duymayanlara” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinglerine onunla başladı, onunla bitirdi.

Evet, milyonlar hep bir ağızdan “Duyanlara Duymayanlara” dedi.

Müzik listelerinde bir numaraya oynuyor

Cengiz Kurtoğlu gibi efsane bir ismin belki de en sevilen şarkısı, şimdi yeniden müzik listelerinde bir numaraya oynuyor.

Bunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da büyük payı bulunuyor.

Nakaratı dillere dolandı

Şarkı her çalındığında eşlik eden Cumhurbaşkanı, coşkuyu artırdı, gözlerdeki ışıltıyı daha da parlattı.

İlk kez Kurtoğlu ile şarkıyı seslendiren Erdoğan, nakaratını milyonların diline dolamış oldu…