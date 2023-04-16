Seçim programı belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'a kadar 40 miting düzenleyecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim mesaisinde depremzedeleri unutmadı. 30 günde 40 ilde miting düzenleyecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sade bir programla vatandaşlarla bir araya gelecek.

ensonhaber.com

Türkiye'de tek bir gündem var; Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri...

Bir süre önce adayların netleşmesiyle ittifaklarda yaşanan hareketlilik büyük bir heyecana neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Sinan Oğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Böylelikle parti lideri çalışmalarını hızlandırırken, geçtiğimiz günlerde milletvekili aday listeleri de YSK'ya sunuldu.

Daha sonra düzenlenen programla AK Parti'nin dev kadrosu vatandaşlara tanıtıldı. Ardından adaylar sahaya inerek seçmenlerle bir araya gelmeye başladı.

AK Parti cephesinde seçim beyannamesinin de açıklanmasının ardından vites bir kez daha arttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim mesaisi

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim programı netleşti.

Her seçim döneminde yoğun bir takvimi olan Erdoğan, bir kez daha milyonlarca vatandaşla bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Yapılan planlamalara göre, AK Parti her bölgeye ve 81 şehre göre seçim strateji hazırladı. Böylelikle her ilin öncelikli ihtiyaçları ve bu kapsamda neler yapılacağına yönelik projeler seçmenlere sunulacak.

Depremzedeler unutulmadı

Seçim tarihi olan 14 Mayıs’a kadar 40 ilde miting gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sade bir programla vatandaşlarla buluşacak.

Sayılı günlerin kalması nedeniyle 1 günde 2 şehre gitmesi beklenen Erdoğan’ın ziyaretleriyle çalınmadık bir kapı bırakılmayacak.