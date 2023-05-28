Seçim sonra sosyal medyada paylaşılan Erdoğan videosu: Topunuz gelin 28 Mayıs seçimlerinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara önce olması sonrasında sosyal medyada Erdoğan'ın 7'li masayı tokatladığı video gündeme geldi.

ensonhaber.com

Türkiye tarihi seçimini geride bıraktı.

İlk turda yüzde 49 ile açık ara birinci çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci turda rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışa girdi.

17.00 itibarıyla kapanan sandıklar hızla sayıldı.

Milyonlarca vatandaşın beklediği seçim sonuçları açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara önde

Son verilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük ara farkla öne geçti.

Bu durum karşısında sosyal medyada yayılan video milyonlarca vatandaş tarafından izlendi.

Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan 7'li masa ve ortaklarını tokatladığı anlar görüldü.

"Allah’ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız"

Paylaşılan videoda ise Erdoğan'ın şu sözleri yer verildi:

"Bir taraftan PKK bir taraftan FETÖ bir taraftan DEAŞ, YPD,DEAŞ, topunuz gelin. Allah’ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız."