Seçim sonuçlarında son durum: Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy oranlarında son durum ne? Türkiye dün Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için oy kullandı. Sayılan oylar sonucunda veriler ekranlara yansıtılmaya başladı. Vatandaşlar seçim sonuçlarında son durumu merak ediyor. İşte cumhurbaşkanlığı seçimleri oy oranlarında son durum ne? Tablo nasıl şekillendi?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşlar sandık başına geçerek oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasında tercihler yapıldı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçimden önce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti. İnce'ye kullanılan oylar geçerli sayıldı. Milyonlarca vatandaş, sandıkların açılıp açılmadığını ve seçim sonuçlarında son durumu merak ediyor. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre sandıkların tamamı açıldı. Peki seçim sonuçlarında son durum ne? Tablo nasıl şekillendi? İşte merak edilenler... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum: Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 49,39 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu: yüzde 44.97 Ata İttifakı adayı Sinan Oğan: yüzde 5,20 Muharrem İnce: yüzde 0,43