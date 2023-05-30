Seçim sürecinin ardından gözler Meclis ve kabineye çevrildi Seçimin ardından Meclis ve kabine süreci merak ediliyor.. Kesin sonuçların ilan edilmesini takip eden 3'üncü gün, Meclis Genel Kurulu toplanacak. İlk birleşimde milletvekilleri yemin ederek görevlerine başlayacak. 28'inci Dönem Meclis Başkanı yapılacak seçimle belirlenecek. Yeni kabine ise milletvekili yemin töreni öncesi belli olacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü yapılan seçim ile birlikte 17’nci zaferini kazandı...

Seçimin ardından gözler, 5 yıl daha görevine devam edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesine ve Meclis'e çevrilmiş durumda..

Buna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem, Yüksek Seçim Kurulu'nun Milletvekili Kesin sonuçlarını açıklamasıyla başlayacak.

YSK'nın kesin sonuçları açıklaması bekleniyor

YSK'nın kesin sonuçları ilan etmesini takip eden üçüncü gün Meclis Genel Kurulu saat 14.00'te çağrısız toplanacak.

YSK'nın kesin sonuçları önümüzdeki bir iki gün içinde açıklaması bekleniyor.

Bu çerçevede Meclis Genel Kurulu'nun ise 1 ya da 2 Haziran tarihleri arasında toplanması öngörülüyor.

Genel Kurulu yönetecek olan isim: Devlet Bahçeli

Meclis Genel Kurulu'nun 28'inci dönem ilk birleşimini iç tüzük gereği en yaşlı üye yönetecek. O isim de 1 Ocak 1948 doğumlu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olacak.

Geçici Meclis Başkanı sıfatıyla Genel Kurul'da ilk yemini de Devlet Bahçeli edecek. Bahçeli'nin ardından ise milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabetik sırasına göre sırayla ant içecek.

Ant sırası Ankara milletvekillerine geldiğinde Genel Kurul'da geleneksel olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Milletvekilleri yemin etmelerinin ardından resmen göreve başlamış olacak.

Herhangi bir sebepten ilk birleşime katılamayan milletvekiller, katıldıkları ilk birleşimde yemin edecekler. İmtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatlarından kaynaklanan haklardan yararlanamayacaklar.

Meclis Başkanı yapılacak seçimle belirlenecek

Milletvekillerinin yemin etmesinin ardından gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimlerine çevrilecek. Yemin törenini takip eden 5 gün içinde aday olacak isimler Meclis Başkanlık Divanı'na başvuruda bulunacak. Başvuru süresinin sona ermesini takip eden 5'inci gün ise Genel Kurul'da Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak.

Gizli oylamayla yapılacak seçim üç turdan oluşacak. İlk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy aranacak. İlk iki turda gerekli oya ulaşılamaması halinde üçüncü turda salt çoğunluğu yani 301 oyu alan Meclis Başkanı seçilecek. Yeni seçilen Meclis Başkanı 2 yıl boyunca bu görevi üstlenecek.

Yeni kabinede kimler olacak?

Yaşanan bu süreçte gözler yeni kabinede olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da aralarında bulunduğu tüm kabine üyeleri milletvekili oldu.

Henüz belirli bir isim yok ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinesini seçim sonuçlarının kesin olarak açıklanmasından sonra duyuracak.

Mevcut kabine ve görevleri

Kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşuyor.

Kabinede yer alan isimler ve görevleri şöyle:

Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Derya Yanık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Bilgin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Murat Kurum

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı: Nureddin Nebati

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Millî Eğitim Bakanı: Mahmut Özer

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Tarım ve Orman Bakanı: Vahit Kirişci

Ticaret Bakanı: Mehmet Muş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Karaismailoğlu

Bazı isimler ön planda...

Öte yandan AK Parti kulislerinde bazı isimler dolaşıyor…

Buna göre Cumhurbaşkanı yardımcısı veya yardımcılarının atanmasında, Cumhur İttifakı’nın ikinci büyük partisi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tavrı belirleyici olacak.

Bahçeli’nin MHP’den de bir ismin cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını istemesi durumunda milletvekili seçilemeyen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin, cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İttifakın diğer bir partisi Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan’ın, bu durumda bir diğer cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ismi geçiyor.

Fuat Oktay’ın, milletvekilliğinden istifa ederek yeniden cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanması da gündemde...

Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak adı geçen bir diğer isim ise milletvekili de seçilen Savunma Bakanı Hulusi Akar.

Bu durumda milletvekilliğinden istifa etmesi gereken Akar’ın, savunma ve güvenlik politikalarından sorumlu olarak görev yapabileceği değerlendiriliyor.

İçişleri Bakanlığı görevi...

Yeni kabineyle ilgili merak edilenlerden biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu görevde kalıp kalmayacağı.

Daha önce "Milletvekili olarak kalacağım." diyen Soylu'nun akıbeti de Devlet Bahçeli’nin tavrına bağlı...

Bahçeli ısrarcı olursa, Soylu görevine devam edebilir.

Soylu’nun devam etmemesi durumunda da yerine düşünülen isim, daha önce adı sık sık Dışişleri Bakanlığı için geçen Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan...

Soylu’nun da adı, Meclis Başkanlığı veya AK Parti Grup Başkanvekilliği için geçiyor.

İçişleri Bakanlığı koltuğu için konuşulan bir diğer isim ise daha önce bu görevi yürüten Efkan Ala.

Hazine'nin başına kim geçecek?

Yine merakla beklenen atamalardan biri de Hazine ve Maliye Bakanlığı...

Bakanlık için ismi geçen kişi de eskiden bu görevi yürüten Mehmet Şimşek…

Mehmet Şimşek’in, bakan olarak yeni kabinede görev almaması durumunda Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Politikalar Kurulu’nda yer almasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

Milletvekili adayı olmayan Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yeniden aynı görevle kabinede yer alacağı değerlendiriliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yerine ise AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri’nin ismi geçiyor.

Kulislere göre, AK Parti listelerinden seçimlere giden ve Meclis’e 4 vekil gönderen HÜDA PAR’lı bir ismin kabinede yer alması veya başka bir görev verilmesi zor.