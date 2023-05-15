Seçimde beklediğini bulamayan muhalif seçmen deprem bölgesine kin kustu 14 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu, beklediği sonucu alamadı. Özellikle büyük depremin yaşandığı bölgelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ezici bir üstünlükle lider çıktı. Bu duruma sinirlenen muhalif seçmen, ateş püskürdü..

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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sonrası açılan yaraları sarmaya çalışan Türkiye, bir yandan da 14 Mayıs'ta sandık başına giderek kaderini belirliyor..

Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde, millet kararını verdi..

Oy sayımı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan yine birinci çıkarken, diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,85 olarak kayıtlara geçti.

İkinci tura kalan seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında beklediği sonucu alamaması, seçmenlerini öfkelendirdi..

Deprem bölgesi Erdoğan dedi, muhalifler kin kustu

50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ezici bir üstünlükle lider çıktı.

Bu durum, muhalif seçmeni rahatsız etti.

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla adeta kin kustular..