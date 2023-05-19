Seçimden sonra milliyetçiliğe soyunan Kılıçdaroğlu'na: Al sana gerçek

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara gerisinde kalan muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu strateji değiştirdi.
Kılıçdaroğlu seçimden hemen sonra milliyetçilik maskesini taktı.
Twitter'da 'al sana gerçek' akımı
Seçim sonrası tüm açıklamalarında PKK ve HDP desteğini unutarak milliyetçilik vurgusu yapan Kılıçdaroğlu bu yönde de bir video paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun terör örgütleriyle ilişkisini perdelemek için sosyal medyada paylaştığı iftira dolu son videosuna sosyal medyadan Al sana gerçek etiketiyle tepki yağıyor...
PKK'lıların açıklamaları faş oldu
Terör örgütlerinin Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdiği ve övdüğü açıklamaların yer aldığı videolar sosyal medyada gündem oldu.
Videolarda HDP'li vekiller ve PKK elebaşları art arda Kılıçdaroğlu ve muhalefetin tüm kesimlerine açık desteklerini dile getiriyor.