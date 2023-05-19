Seçimden sonra milliyetçiliğe soyunan Kılıçdaroğlu'na: Al sana gerçek İkinci turda milliyetçi oyları alabilmek için ilk turdan önce kendisine verilen HDP ve PKK'nın desteğini unutturmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörle ilişkisi Al sana gerçek etiketi ile paylaşılan videolarla ortaya konuldu.

ensonhaber.com 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara gerisinde kalan muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu strateji değiştirdi. Kılıçdaroğlu seçimden hemen sonra milliyetçilik maskesini taktı. Twitter'da 'al sana gerçek' akımı Seçim sonrası tüm açıklamalarında PKK ve HDP desteğini unutarak milliyetçilik vurgusu yapan Kılıçdaroğlu bu yönde de bir video paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun terör örgütleriyle ilişkisini perdelemek için sosyal medyada paylaştığı iftira dolu son videosuna sosyal medyadan Al sana gerçek etiketiyle tepki yağıyor... PKK'lıların açıklamaları faş oldu Terör örgütlerinin Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdiği ve övdüğü açıklamaların yer aldığı videolar sosyal medyada gündem oldu. Videolarda HDP'li vekiller ve PKK elebaşları art arda Kılıçdaroğlu ve muhalefetin tüm kesimlerine açık desteklerini dile getiriyor.