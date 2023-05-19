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14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara gerisinde kalan muhalefetin adayı strateji değiştirdi.

Kılıçdaroğlu seçimden hemen sonra milliyetçilik maskesini taktı.

Twitter'da 'al sana gerçek' akımı

Seçim sonrası tüm açıklamalarında ve desteğini unutarak milliyetçilik vurgusu yapan Kılıçdaroğlu bu yönde de bir video paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun terör örgütleriyle ilişkisini perdelemek için sosyal medyada paylaştığı iftira dolu son videosuna sosyal medyadan Al sana gerçek etiketiyle tepki yağıyor...

Seçimden sonra milliyetçiliğe soyunan Kılıçdaroğlu'na: Al sana gerçek

PKK'lıların açıklamaları faş oldu

Terör örgütlerinin Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdiği ve övdüğü açıklamaların yer aldığı videolar sosyal medyada gündem oldu.

Videolarda HDP'li vekiller ve PKK elebaşları art arda Kılıçdaroğlu ve muhalefetin tüm kesimlerine açık desteklerini dile getiriyor.