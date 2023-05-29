Seçimin ardından asistan doktor tesettürlü kadınlara kin kustu

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Seçim sonuçları muhalif seçmeni kızdırmaya devam ediyor.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarihinde ilk defa ikinci tura gitti.

Muhalif seçmenler ise 14 Mayıs seçimlerinin ardından afet bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık farkla kazanmasına tepki gösterdi.

Öyle ki hakaretler havada uçuştu, bazı yöneticiler depremzedeleri misafir ettikleri yerlerden göndermeye kalktı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından sandıktan yeniden Recep Tayyip Erdoğan çıktı.

Öte yandan muhalif seçmen Erdoğan'ın yeniden kazanmasını kabullenemeyerek bu duruma olan tepkilerini attırdı.

Bu kez de Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimi Asistan Doktoru Özgün Kaleoğlu, seçim sonuçları sonrası sosyal medya üzerinden tesettürlü kadınlara nefret kustu.

Asistan Doktor sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kusura bakmayın ama benim etrafımda görmek istediğim bu mesela bu temiz yüzler bu kılık bu kıyafet.



Her gün muayene ettiğim peçeli teyzelerden illalah ettim ve bugün her şeyden de nefret ettim. Kutuplaşmaksa ben de kutuplaştım artık tahamülsüzüm size.



Görüşüm aynı olmadığı insanlarla lüzum olmadığı sürece muhattap olamak istemiyorum artık ve burada da takipten çıkıyorum yeterince etrafımda var burada görmeyeyim beri.