Seçimlere son 2 gün: Muharrem İnce'nin çekilmesi sonrası anketlerde son durum

Türkiye seçim arifesinde...
Pazar günü yapılacak seçimlere artık sayılı saatler kaldı...
Ülke tarihin en kritik seçimleri arasında yer bulan 14 Mayıs seçimlerinde adaylıkta tablo yeniden değişti.
Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, geçtiğimiz gün adaylıktan çekildiğini duyurarak pusuladaki isim sayısı 3'e düştü.
İnce'nin çekilmesi sonrası anketlerde sonuçlar yeniden değişti.
Özellikle 6'lı masa bloğunun adayına, önünde engel olarak gördüğü Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi, bir kazanç sağlamadı.
İlk sıradaki aday, İnce'nin çekilmesiyle yine sonuçlarda birinci geldi.
Son durum
Anket sonuçlarına göre seçim ilk turda bitiyor.
İlk aday, yüzde 51,9 ile ilk turda kazanıyor.
İkinci sıradaki adayla fark İnce'nin çekilmesiyle yüzde 7,2 oldu.
Son sıradaki aday ise yüzde 3,2 seviyelerinde.