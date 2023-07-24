'Bana gitme vakti göründü' diyen oyuncu Ahsen Eroğlu'ndan yeni açıklama: Hiçbir yere gitmiyorum Seçim sonuçlarının ardından ülkeyi terk edeceğine yönelik bir paylaşım yapan oyuncu Ahsen Eroğlu ağız değiştirdi. Yanlış anlaşıldığını öne süren Eroğlu, "Her zaman söylediğimin arkasında duran biriyim, hiçbir yere gitmiyorum" dedi.

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Türkiye, seçimle geçen aylarını geride bıraktı ve geleceğini belirledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bazı muhalif ünlüler de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi sonrası hüsrana uğradı.

Seçimlerden önce muhalif siyasetçiymiş gibi paylaşımlar yapan bu isimlerden zaman zaman ülkeyi terk edeceklerine dair açıklamalar geldi.

Seçim sonuçlarının ardından paylaşım yaptı: Bana gitme vakti göründü...

Bu isimlerden biri de oyuncu Ahsen Eroğlu oldu.

Seçimlerde sandık görevlisi de olan Eroğlu, sonuçların ardından bir paylaşım yaptı.

Yaptığı paylaşımda Türkiye'yi terk edeceğini açıklayan Eroğlu, "Bana gitme vakti göründü arkadaşlarım yakın zamanda" dedi.

"İnsan gibi yaşamak istiyorum"

Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün sandık başında dürüstçe çalıştım, sağ sol demeden herkese yardım ettim. Etmeye çalıştım değil, ettim. Çünkü ben böyle öğrendim. Kuralların dışına çıkılmasın diye çok çabaladım… Buna rağmen her şey karman çormandı. Sesini yükseltip azarlamaya kalktılar, her iş bilmeyenin tek bildiği bağırmak olduğu için maalesef dayanabileceğim son noktaya gelmiş bulunuyorum.



Söz verdiğim insanlara, iş arkadaşlarıma sözümü yerine getirip kendimi geliştirmek için bir çözüm yolları bulmaya gideceğim. Ne zaman olur bilemem ama insan gibi yaşamak istiyorum. Karşımdaki insanın gözünde ayrımcılık görmek istemiyorum. Neyse bu böyle uzar gider. İçinde sevgi ve dürüstlük olan herkese sarılıyorum… Efendim sevgiler…"

"Her zaman söylediğinin arkasında duran biriyim"

Yaşananların ardından oyuncu Eroğlu, aylar sonra Türkiye'yi terk etmesiyle ilgili konuştu.

Eroğlu, hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi.

Yanlış anlaşıldığını da sözlerine ekleyen Ahsen Eroğlu'nun, "Her zaman söylediğimin arkasında duran biriyim" ifadeleri dikkat çekti.

"Hiçbir yere gitmiyorum"

Snob Magazin'e konuşan Ahsen Eroğlu, "O konu hakkında çok konuşmak istemiyorum" diyen Eroğlu, "Yanlış anlaşıldım. Ülkeyi hiçbir zaman terk etmek istemedim. Her zaman söylediğimin arkasında duran ve çalışkan bir insan olmaya çalıştım. Amerika'yla ilgili bir sürecim var. Orada eğitimle ilgili yapmak istediğim ve görmek istediğim yerler var. Burada ailem ve arkadaşlarım var. Hiçbir yere gitmiyorum. Kalbim temiz. İnsanlara karşı nefret duymuyorum" şeklinde konuştu.