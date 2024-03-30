Seçimlerin olmazsa olmazı! İşte geçmişten günümüze unutulmayan vaatler... Tansu Çiller'den Cem Uzan'a, Süleyman Demirel'den Necmettin Erbakan'a Türk siyasilerinin yıllar geçse de unutulmayan seçim vaatleri...

ensonhaber.com

Türk siyasetinde tarihe geçecek bir seçim daha geldi çattı...

Her seçimde gerilimler olsa da yaşanan coşku, siyasi isimleri ve seçmenleri daha da çok heyecanlandırıyor.

Demokratik seçimlerde önemli bir tecrübeye sahip olan Türkiye'de, sonuçlar kadar seçim vaatleri de unutulmazlar arasında yer alıyor.

İletişim araçlarının yaygın olmaması nedeniyle geçmiş dönemde daha çok mitingler ve gazeteler, seçmene ulaşma aracı olarak kullanıldı.

Yapılan mitinglerde ise halka verilen sözler hala hafızalardaki yerini koruyor.

İşte geçmişten günümüze dillere pelesenk olan o vaatler...

Cem Uzan vaatleri

Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan, konser eşliğinde mitingler düzenlemesiyle hatırlanıyor.

Bu halk buluşmalarında ise vatandaşa verilen vaatlerinden bazıları şöyle:

- Her işsize 350 TL maaş verilecek.

- Mazot 1 TL olacak.

- Fındık 8 TL olacak

- Üniversite sınavları kalkacak.

- Üniversite sayısı 4 katına çıkarılacak.

Süleyman Demirel

Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı seçilen Süleyman Demirel sık sık çıktığı meydanlarda, "Ne verirlerse benden 5 fazlası!" vaadinde bulundu.

Aynı zamanda ekonomiyi de 500 günde düzlüğe çıkaracağım demişti.

Tansu Çiller

Bir diğer isim ise Tansu Çiller.

DYP-SHP hükümetinde ekonomiden sorumlu olan Çiller, tüm vatandaşlara biri ev biri araba olmak üzere 2 anahtar vaat etti.

Bir diğer vaatleri de, "Her mahallede yüz trilyoner olacak", "Her köylüye traktör" şeklindeydi.

Ancak Demirel sonrası başbakanlık koltuğuna otursa da verdiği sözler yerine getirilmedi.

Necmettin Erbakan

Necmettin Erbakan da rakipleri kadar iddialı vaatlerde bulunmuştu.

Erbakan, seçmene 5 bin tank üreteceklerini, her şehirde bir havaalanı yapacaklarını ve hızlı treni vaat etti.

Yoksulluğu yasaklama sözü

Murat Karayalçın'ın da vaadi unutulmazlar arasında.

CHP'nin ABB adayı Karayalçın, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bilmem kaçıncı Murat içkiyi yasaklamış, ben de yoksulluğu yasaklıyorum."

Öte yandan hemşehrilik maaşı kapsamında 90 bin aileye 600 TL maaş bağlama sözü de vaatleri arasındaydı.

Diğer siyasilerin sözleri

Bülent Ecevit: Köyler kent olacak.

Mesut Yılmaz: Susurluk'u çözeceğiz.

Deniz Baykal: 1 milyon işsize iş vereceğiz.

Besim Tibuk: Ofsaytı kaldıracağım, kale direkleri arasındaki mesafe attıracağım.

Nurettin Sözen: Her mahalleye bir çamaşırhane yaptıracağım.